Inter | Handa non convince | Marotta al lavoro per anticipare l’arrivo di Onana a gennaio

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’, attualmente terza in classifica a seguito del Napoli e del Milan, sta dando prova di grande forza in queste prima battute di campionato. Ma, a detta dei tifosi, ci sono alcune cose che non convincono del tutto. Non è un mistero che la prova gravemente insufficiente di Samirnovic contro l’Atalanta abbia aumentato glirogativi della L'articolo

FcInterNewsit : ?? Nodo portiere, l'Inter anticipa a gennaio il colpo Onana? Le ultime ???????? ???????? - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: ?? Nodo portiere, l'Inter anticipa a gennaio il colpo Onana? Le ultime ???????? ???????? - EmanueleAllocca : RT @FcInterNewsit: ?? Nodo portiere, l'Inter anticipa a gennaio il colpo Onana? Le ultime ???????? ???????? - IvanVanoni : RT @YvanGoSlow24: @Wazza_CN Hai praticamente confermato il mio pensiero. In pratica Handa che si butta il pallone in porta, creando un dann… - ConcyNick : @pisto_gol Poi ci sono gli pseudo tifosi Inter che addossano la colpa di ogni gol preso ad Handa -

Il cambio ? Se non fosse stato per la passeggiata contro il Genoa nella prima giornata, unica partita in cuinon ha raccolto un pallone dalla porta, l'avrebbe sempre subito almeno un gol ...A pareggiareci ha pensato Demiral, nella ripresa. Dzeko gli è sfuggito da tutte le parti e ... I bergamaschi sono migliori nel gioco di squadra ma l'ha un numero maggiore di individualità e ...L'Inter, attualmente terza in classifica a seguito del Napoli e del Milan, sta dando prova di grande forza in queste prima battute di campionato. Ma, a L'Inter, attualmente terza in classifica a segui ...La non brillante prestazione dello sloveno contro l'Atalanta, ha riacceso i riflettori sul futuro della porta nerazzurra ...