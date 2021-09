Inter, difesa in affanno: dov’è finito il muro nerazzurro? (Di lunedì 27 settembre 2021) La buona partenza in campionato da parte dell’Inter ha evidenziato una fragilità difensiva maggiore rispetto agli scorsi anni Un grande inizio di stagione, scoppiettante, con ben 20 gol realizzati nelle prime 6 partite di campionato. Numeri importanti per l’Inter di Simone Inzaghi che, però, è risultata più fragile rispetto allo scorso anno. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri devono ritrovare la solidità avuta con Conte e il problema attuale potrebbe essere la stanchezza: Il trio – De Vrij, Skriniar, Bastoni -, offre ampie garanzie, ma un po’ di riposo a qualcuno servirebbe. Ad esempio Skriniar, ingordo, ha giocato 900 minuti filati, 10 partite su 10 tra Inter e Slovacchia senza mai lasciar cadere una briciola. E anche De Vrij, un po’ appannato contro i diavoli del Gasp, avrebbe giocato sempre, se non fosse ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) La buona partenza in campionato da parte dell’ha evidenziato una fragilità difensiva maggiore rispetto agli scorsi anni Un grande inizio di stagione, scoppiettante, con ben 20 gol realizzati nelle prime 6 partite di campionato. Numeri importanti per l’di Simone Inzaghi che, però, è risultata più fragile rispetto allo scorso anno. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri devono ritrovare la solidità avuta con Conte e il problema attuale potrebbe essere la stanchezza: Il trio – De Vrij, Skriniar, Bastoni -, offre ampie garanzie, ma un po’ di riposo a qualcuno servirebbe. Ad esempio Skriniar, ingordo, ha giocato 900 minuti filati, 10 partite su 10 trae Slovacchia senza mai lasciar cadere una briciola. E anche De Vrij, un po’ appannato contro i diavoli del Gasp, avrebbe giocato sempre, se non fosse ...

