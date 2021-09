Inter, beni italiani di Zhang nel mirino delle banche cinesi (Di lunedì 27 settembre 2021) Il patrimonio italiano di Zhang è finito nel mirino delle banche cinesi. Una sentenza della Corte di giustizia della Regione amministrativa speciale della Cina avrebbe infatti imposto a Steven Zhang e al padre Zhang Jindong, fondatore di Suning, di onorare un debito di 250 milioni di dollari con la società finanziaria Great Matrix. Lo riporta Il Sole 24 Ore, sottolineando come nel 2018 il gruppo Suning, proprietario dell’Inter, avesse fatto registrare 347 milioni di ricavi, il 9% in più rispetto al 2017 e il 45% in più sul 2016. Tre anni dopo però, oberata dai debiti, Suning è stata salvata in extremis, tra gli altri, dalla municipalità di Shenzhen e da Alibaba, che ne ha acquistato il 24% delle azioni. Il ricavato non è però stato ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Il patrimonio italiano diè finito nel. Una sentenza della Corte di giustizia della Regione amministrativa speciale della Cina avrebbe infatti imposto a Stevene al padreJindong, fondatore di Suning, di onorare un debito di 250 milioni di dollari con la società finanziaria Great Matrix. Lo riporta Il Sole 24 Ore, sottolineando come nel 2018 il gruppo Suning, proprietario dell’, avesse fatto registrare 347 milioni di ricavi, il 9% in più rispetto al 2017 e il 45% in più sul 2016. Tre anni dopo però, oberata dai debiti, Suning è stata salvata in extremis, tra gli altri, dalla municipalità di Shenzhen e da Alibaba, che ne ha acquistato il 24%azioni. Il ricavato non è però stato ...

