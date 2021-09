Innovazione digitale PMI, TIM e Confcommercio insieme (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Promuovere una maggiore digitalizzazione delle imprese, oggi fattore decisivo per mettere a frutto i programmi di crescita digitale del Paese: con questo obiettivo è stato siglato un innovativo protocollo di intesa da TIM, Confcommercio e EDI – Digital Innovation Hub di Confcommercio, presente sul territorio con una rete di oltre 60 Sportelli per l’Innovazione -, che prevede lo sviluppo congiunto di iniziative di formazione per accrescere la digitalizzazione e il livello di competenze digitali del sistema delle imprese in Italia favorendo lo sviluppo di nuove opportunità di business grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Nel dettaglio, riferisce la nota ufficiale, TIM partner tecnologico di riferimento per EDI e Confcommercio, svilupperà le attività di formazione attraverso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Promuovere una maggiore digitalizzazione delle imprese, oggi fattore decisivo per mettere a frutto i programmi di crescitadel Paese: con questo obiettivo è stato siglato un innovativo protocollo di intesa da TIM,e EDI – Digital Innovation Hub di, presente sul territorio con una rete di oltre 60 Sportelli per l’-, che prevede lo sviluppo congiunto di iniziative di formazione per accrescere la digitalizzazione e il livello di competenze digitali del sistema delle imprese in Italia favorendo lo sviluppo di nuove opportunità di business grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Nel dettaglio, riferisce la nota ufficiale, TIM partner tecnologico di riferimento per EDI e, svilupperà le attività di formazione attraverso ...

