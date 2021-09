Infortunio Palomino: lesione di primo grado al bicipite femorale per Palomino (Di lunedì 27 settembre 2021) , che dovrà saltare la sfida allo Young Boys Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Luis Palomino ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale e quindi non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro lo Young Boys. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) , che dovrà saltare la sfida allo Young Boys Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Luisha riportato unadiale quindi non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro lo Young Boys. L'articolo proviene da Calcio News 24.

