IndyCar | la nuova generazione vince con Palou Grosjean è già pronto per il 2022

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’incertezza è stata la principale protagonista dell’Series 2021, campionato che si è chiuso ieri a Long Beach. I muretti della famosa cittadina della California hanno incoronato Alex, un pilota che come molti altri fa parte del presente e soprattutto del futuro della famosa categoria americana riservata alle ruote scoperte. Lo spagnolo di Ganassi, al secondo anno nella serie, mette tutti in riga sin dall’opening round del Barber Motorsport Park. Il #10 della categoria svetta nel finale su Pato O’Ward, messicano di McLaren che ieri non ha potuto contendersi il titolo in seguito ad una toccata nei primi giri con la vettura dell’arabo Ed Jones (Vasser #18). I due hanno dato spettacolo conche ha saputo rifarsi in quel di Portland dopo due settimane da dimenticare tra Indianapolis road course e Gateway, eventi che ...

leopnd1 : Nuova botta di fortuna maiala per @12WillPower... Incredibile!!! #INDYCAR #FirestoneGP ???? -

Ho avuto un indizio nel test quando abbiamo affrontato unasezione: il primo passaggio non è stato sufficiente, esito in alcuni punti e non puoi farlo se vuoi vincere". Latvala su Lappi: 'Va ...A 23 giri dalla fine è scattata unacaution in seguito ad un incidente nell'ultimo settore ... Terza piazza per Dixon davanti al nuovo campione Palou, per la prima volta sul tetto dell'