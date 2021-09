Inchiesta Consip | a processo Tiziano Renzi per traffico di influenze illecito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Consip

A cinque anni dal primo avviso di garanzia firmato dalla procura di Napoli l', nel frattempo finita a Roma per competenza territoriale, approda nelle aule di giustizia. O meglio la parte più "politica" dell'indagine dei carabinieri che, tra il 2016 e il 2019, ...... Matteo Renzi , andrà a processo per l'accusa di traffico di influenze illecite nell'ambito di uno dei filoni dell'. Il gup di Roma Annalisa Marzano insieme a Tiziano Renzi ha ...Rinviato a giudizio a Roma, Tiziano Renzi - padre dell'ex presidente del Consiglio, Matteo - coinvolto in uno dei filoni ...Il gup di Roma Annalisa Marzano ha rinviato a giudizio Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva Matteo, accusato di traffico di influenze illecite nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Co ...