In Germania vince l'Spd con il 25,7%: Scholz rivendica la cancelleria, ma il governo solo a Natale (Di lunedì 27 settembre 2021) Il partito socialdemocratico Spd ha vinto le elezioni parlamentari in Germania, segnando la fine dell'era Merkel, con il 25,7% dei voti, leggermente davanti ai conservatori, secondo un conteggio ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) Il partito socialdemocratico Spd ha vinto le elezioni parlamentari in, segnando la fine dell'era Merkel, con il 25,7% dei voti, leggermente davanti ai conservatori, secondo un conteggio ...

Advertising

BaldinoVittoria : In #Svizzera vince il SI al #Referendum sui matrimoni arcobaleno. In #Islanda si batte il record europeo della pres… - Agenzia_Ansa : Elezioni in Germania, risultati provvisori: l'Spd vince con il 25,7% #ANSA - ilfoglio_it : I socialdemocratici sono il primo partito con il 25,7 per cento ma non è detto che Scholz riuscirà a prendere la ca… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Elezioni #Germania, #Spd vince con il 25,7%: blocco Cdu/Csu fermo al 24,1%. - StampaFin : Elezioni Germania: vince Spd, ma governo in bilico In una partita fino all’ultimo voto, i socialdemocratici dell’Sp… -