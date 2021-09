In Germania non vince nessuno (tranne l'Ue) (Di lunedì 27 settembre 2021) Il partito socialdemocratico della Spd è arrivato in testa nelle elezioni legislative in Germania ma, in un panorama politico sempre più frammentato, non è detto che il suo candidato Olaf Scholz riuscirà a succedere ad Angela Merkel alla cancelleria. I risultati di ieri non offrono molte certezze, se non che gli elettori tedeschi sono incerti su chi affidare la guida del futuro governo. La Spd ha ottenuto circa il 26 per cento dei voti, riconquistando cinque punti rispetto a quattro anni fa, ma rimane ben al di sotto dei suoi livelli storici. L'Unione Cdu-Csu, con poco più del 24 per cento, ha ottenuto il peggior risultato dalla fine della seconda guerra mondiale, anche se è riuscita a recuperare nei sondaggi delle ultime settimane, riuscendo quasi ad affiancare la Spd. I Verdi hanno ottenuto il miglior risultato di sempre con circa il 14,8 per cento dei voti, ma ben al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Il partito socialdemocratico della Spd è arrivato in testa nelle elezioni legislative inma, in un panorama politico sempre più frammentato, non è detto che il suo candidato Olaf Scholz riuscirà a succedere ad Angela Merkel alla cancelleria. I risultati di ieri non offrono molte certezze, se non che gli elettori tedeschi sono incerti su chi affidare la guida del futuro governo. La Spd ha ottenuto circa il 26 per cento dei voti, riconquistando cinque punti rispetto a quattro anni fa, ma rimane ben al di sotto dei suoi livelli storici. L'Unione Cdu-Csu, con poco più del 24 per cento, ha ottenuto il peggior risultato dalla fine della seconda guerra mondiale, anche se è riuscita a recuperare nei sondaggi delle ultime settimane, riuscendo quasi ad affiancare la Spd. I Verdi hanno ottenuto il miglior risultato di sempre con circa il 14,8 per cento dei voti, ma ben al ...

