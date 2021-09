In Germania il banco ha vinto tutto. Politi sul dopo-Merkel (Di lunedì 27 settembre 2021) Ha vinto l’establishment contro gli sfidanti, il trasversalismo pragmatico figlio della proverbiale stabilità tedesca va oltre partiti e leaders. Lo dice a Formiche.net Alessandro Politi, Direttore della Nato Defense College Foundation, proprio in questi giorni in libreria con “Goodbye, Merkel. Perché per sedici anni ha comandato lei” (Edizioni del Capricorno), scritto con Letizia Tortello. Politi analizza a 360 gradi le elezioni in Germania che hanno fatto segnare un distacco lieve tra Spd (25,7) e Cdu (24,1). I socialdemocratici hanno vinto di poco e sono in corso negoziati di coalizione. “In fin dei conti la Cdu è scesa meno del previsto – osserva – è una vittoria di Pirro”. Non un tracollo per la Cdu? Poteva andare peggio? Ha perso 9 punti, con la zavorra di Laschet. In fin dei ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Hal’establishment contro gli sfidanti, il trasversalismo pragmatico figlio della proverbiale stabilità tedesca va oltre partiti e leaders. Lo dice a Formiche.net Alessandro, Direttore della Nato Defense College Foundation, proprio in questi giorni in libreria con “Goodbye,. Perché per sedici anni ha comandato lei” (Edizioni del Capricorno), scritto con Letizia Tortello.analizza a 360 gradi le elezioni inche hanno fatto segnare un distacco lieve tra Spd (25,7) e Cdu (24,1). I socialdemocratici hannodi poco e sono in corso negoziati di coalizione. “In fin dei conti la Cdu è scesa meno del previsto – osserva – è una vittoria di Pirro”. Non un tracollo per la Cdu? Poteva andare peggio? Ha perso 9 punti, con la zavorra di Laschet. In fin dei ...

