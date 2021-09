“In Europa c’è una sola squadra imbattibile” | le parole di Pires

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nonostante i bookmakers e la maggioranza dei tifosi vedano il Psg come papabile favorita per la vittoria finale della Champions League, Robertnon concorda con tale opinione. Stando a quanto riportato da Tmw.com, l'ex centrocampista dell'Arsenal ha rilasciato delle dichiarazioni a Kicker: "Non vedo al momento unamigliore del Bayern in. Non solo per via delle individualità come Neuer, Lewandowski o Kimmich, ma per la rosa a disposizione del tecnico e la forza del club. A Monaco si parla sempre di club, una cosa che trovo meravigliosa a differenza per esempio di quello che accade a Parigi dove si parla più dei singoli casi, come per esempio il futuro di Mbappé". POTREBBE INTERESSARTI: Lazio-Roma, i biancocelesti rispondono a Zaniolo!