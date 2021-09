In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre: Droga e malaffare. Morisi, il guru social della lega, è indagato per “cessione” (Di martedì 28 settembre 2021) La perquisizione – A Belfiore Il viavai in cascina, il flacone “in coda” e la coca di Morisi Quaranta appartamenti di medie dimensioni ricavati dal fienile di un’antica villa veneta. Tanta campagna, tanto verde e tanta privacy a pochi chilometri dall’autostrada Milano-Venezia. Qui ha la residenza Luca Morisi, mantovano classe ’73, “inventore” della macchina social di Matteo Salvini. della “Bestia”, però, Morisi ha lasciato da pochi giorni la guida. Ieri ha passato la di Davide Milosa Se citofonando di Marco Travaglio A ogni assoluzione eccellente – l’ultima quella selettiva per la trattativa Stato-mafia – i media e i poteri retrostanti intonano il liberi tutti. Come se fossero innocenti tutti gl’imputati eccellenti degli ultimi 30 anni, quelli attuali e pure quelli futuri. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) La perquisizione – A Belfiore Il viavai in cascina, il flacone “in coda” e la coca diQuaranta appartamenti di medie dimensioni ricavati dal fienile di un’antica villa veneta. Tanta campagna, tanto verde e tanta privacy a pochi chilometri dall’autostrada Milano-Venezia. Qui ha la residenza Luca, mantovano classe ’73, “inventore”macchinadi Matteo Salvini.“Bestia”, però,ha lasciato da pochi giorni la guida. Ieri ha passato la di Davide Milosa Se citofonando di Marco Travaglio A ogni assoluzione eccellente – l’ultima quella selettiva per la trattativa Stato-mafia – i media e i poteri retrostanti intonano il liberi tutti. Come se fossero innocenti tutti gl’imputati eccellenti degli ultimi 30 anni, quelli attuali e pure quelli futuri. ...

