In Cina la crisi energetica ferma Apple e Tesla. Ecco perché (Di lunedì 27 settembre 2021) La crisi energetica che sta vivendo la Cina, neanche a dirlo, ha ripercussioni dirette sul settore industriale. La scarsità del carbone, la cui alta richiesta ha fatto impennare il prezzo a livelli record, sommata alle restrizioni per contenere le emissioni appena entrate in vigore hanno costretto i fornitori di Apple e Tesla a interrompere la produzione per qualche giorno proprio nella stagione più fiorente per i prodotti elettronici. Domenica l’Apple Unimicron Technology Corp ha reso noto che due sue filiali cinesi sarebbero rimaste ferme da mezzogiorno di domenica 26 settembre fino alla mezzanotte del 30, in modo tale da “conformarsi alla politica di limitazione dell’elettricità dei governi locali”. Anche la Concraft Holding Co, che rifornisce Apple con prodotti ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Lache sta vivendo la, neanche a dirlo, ha ripercussioni dirette sul settore industriale. La scarsità del carbone, la cui alta richiesta ha fatto impennare il prezzo a livelli record, sommata alle restrizioni per contenere le emissioni appena entrate in vigore hanno costretto i fornitori dia interrompere la produzione per qualche giorno proprio nella stagione più fiorente per i prodotti elettronici. Domenica l’Unimicron Technology Corp ha reso noto che due sue filiali cinesi sarebbero rimaste ferme da mezzogiorno di domenica 26 settembre fino alla mezzanotte del 30, in modo tale da “conformarsi alla politica di limitazione dell’elettricità dei governi locali”. Anche la Concraft Holding Co, che riforniscecon prodotti ...

