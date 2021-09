Imprese, UnipolSai: 'L'Italia che verrà' per valorizzare chi crede giovani e nella loro crescita' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos/LabItalia) - valorizzare le Imprese Italiane che credono nei giovani e nella loro crescita, ricercano innovazione e sostenibilità e investono nel territorio e nella comunità. Questo l'obiettivo de 'L'Italia che verrà', l'iniziativa lanciata da UnipolSai dedicata alle Imprese Italiane e alle loro storie di coraggio. Il nome dell'iniziativa, ovviamente, non è casuale, e nemmeno univoco. Perché, da un lato, contiene l'auspicio e l'ottimismo per la ripartenza del Paese, dall'altro suggerisce una progettualità, un futuro da costruire. "UnipolSai - spiega in un'intervista ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos/Lab) -lene che credono nei, ricercano innovazione e sostenibilità e investono nel territorio ecomunità. Questo l'obiettivo de 'L'che', l'iniziativa lanciata dadedicata allene e allestorie di coraggio. Il nome dell'iniziativa, ovviamente, non è casuale, e nemmeno univoco. Perché, da un lato, contiene l'auspicio e l'ottimismo per la ripartenza del Paese, dall'altro suggerisce una progettualità, un futuro da costruire. "- spiega in un'intervista ...

