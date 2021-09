Imprese: Italian design brands, per il terzo anno consecutivo tra aziende vincitrici bmc (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Labitalia) - Italian design brands (Idb), polo Italiano dell'arredo e del design di alta qualità, è per il terzo anno consecutivo tra le aziende vincitrici del 'best managed companies' award, iniziativa promossa da Deloitte private per supportare e premiare le eccellenze Italiane d'impresa. Il riconoscimento premia le realtà che nell'ultimo anno si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. Idb, gruppo nato nel 2015 che comprende i marchi Gervasoni, Meridiani, Saba Italia, Davide Groppi, Flexalighting, Cenacchi International e Modar, ha dimostrato non solo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Labitalia) -(Idb), poloo dell'arredo e deldi alta qualità, è per iltra ledel 'best managed companies' award, iniziativa promossa da Deloitte private per supportare e premiare le eccellenzee d'impresa. Il riconoscimento premia le realtà che nell'ultimosi sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. Idb, gruppo nato nel 2015 che comprende i marchi Gervasoni, Meridiani, Saba Italia, Davide Groppi, Flexalighting, Cenacchi International e Modar, ha dimostrato non solo di ...

