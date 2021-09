Imprese: Damiano, eccellenza food siciliana tra 74 premiate alla Best managed companies (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) - Damiano, leader mondiale nella produzione e trasformazione di frutta secca proveniente da agricoltura biologica con sede a Torrenova (Messina) è tra le 74 aziende insignite del premio 'Deloitte Best managed companies' (Bmc). Il riconoscimento premia ogni anno quelle eccellenze italiane che hanno ottenuto i migliori risultati, o si sono in qualche modo distinte, in termini di strategia, competenze, impegno a favore della sostenibilità, innovazione e performance, e viene conferito nell'ambito dell'iniziativa sostenuta da Elite- il programma di Borsa Italiana che supporta lo sviluppo e la crescita delle Imprese ad alto potenziale, da Confindustria e da Altis università Cattolica. Secondo l'analisi Deloitte Private, nonostante la contrazione dell'attività economica e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) -, leader mondiale nella produzione e trasformazione di frutta secca proveniente da agricoltura biologica con sede a Torrenova (Messina) è tra le 74 aziende insignite del premio 'Deloitte' (Bmc). Il riconoscimento premia ogni anno quelle eccellenze italiane che hanno ottenuto i migliori risultati, o si sono in qualche modo distinte, in termini di strategia, competenze, impegno a favore della sostenibilità, innovazione e performance, e viene conferito nell'ambito dell'iniziativa sostenuta da Elite- il programma di Borsa Italiana che supporta lo sviluppo e la crescita dellead alto potenziale, da Confindustria e da Altis università Cattolica. Secondo l'analisi Deloitte Private, nonostante la contrazione dell'attività economica e del ...

