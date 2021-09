I’M YOUR MAN: al cinema dal 14 ottobre 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) I’m YOUR Man (Ich bin dein Mensch) di Maria Schrader, è stato presentato in concorso alla Berlinale Summer Special nell’ambito del Festival Internazionale del cinema di Berlino. Chi è la regista di I’m YOUR Man? Dopo aver conquistato la critica e il pubblico dell’ultima edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino, arriva nelle sale italiane I’m YOUR Man, scritto e diretto da Maria Schrader, regista della serie rivelazione di Netflix, Unorthodox, e attrice vincitrice di un Orso d’Argento per il film Aimée & Jaguar. Chi fa parte del cast? A vestire i panni dei due protagonisti – una ricercatrice e un umanoide costruito per diventare il suo partner ideale – Maren Eggert, che per questo ruolo si è aggiudicata il premio per la miglior interpretazione alla Berlinale, e Dan ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) I’mMan (Ich bin dein Mensch) di Maria Schrader, è stato presentato in concorso alla Berlinale Summer Special nell’ambito del Festival Internazionale deldi Berlino. Chi è la regista di I’mMan? Dopo aver conquistato la critica e il pubblico dell’ultima edizione del Festival Internazionale deldi Berlino, arriva nelle sale italiane I’mMan, scritto e diretto da Maria Schrader, regista della serie rivelazione di Netflix, Unorthodox, e attrice vincitrice di un Orso d’Argento per il film Aimée & Jaguar. Chi fa parte del cast? A vestire i panni dei due protagonisti – una ricercatrice e un umanoide costruito per diventare il suo partner ideale – Maren Eggert, che per questo ruolo si è aggiudicata il premio per la miglior interpretazione alla Berlinale, e Dan ...

