Ilva Taranto | arresti domiciliari per ex commissario Laghi

(Di lunedì 27 settembre 2021) Polizia e Guardia di Finanza hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare aiper Enrico, nell'ambito dell'inchiesta della procure di Potenza. L'accusa per lui è corruzione ...

La stessa indagine vede coinvolti anche l'ex Procuratore della Repubblica di Trani e di, ... che è stato consulente dei commissari dell'. Le indagini hanno ipotizzato un "patto corruttivo" ...In cambio dei favori resi da Capristo, 'Nicoletti e Laghi abusando delle loro rispettive qualità di Commissario Straordinario e gestore di fatto degli Stabilimentiin As di, ...E' stato posto ai domiciliari dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, coordinata dal procuratore Francesco Curcio.L'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, Enrico Laghi, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza. L'accusa è di corruzione in atti giudizi ...