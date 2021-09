Ilva di Taranto, l'ex commissario straordinario Enrico Laghi agli arresti domiciliari (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilva di Taranto: chi sono i nomi coinvolti nell'inchiesta Come informa TgCom24, nell'inchiesta sono coinvolti anche Carlo Maria Capristo (ex procuratore della Repubblica di Trani e Taranto), Filippo ... Leggi su notizie (Di lunedì 27 settembre 2021)di: chi sono i nomi coinvolti nell'inchiesta Come informa TgCom24, nell'inchiesta sono coinvolti anche Carlo Maria Capristo (ex procuratore della Repubblica di Trani e), Filippo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, Enrico Laghi, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Pol… - Il_Paradroide : RT @ilpost: Enrico Laghi, ex commissario straordinario dell’ILVA di Taranto, è stato arrestato con l’accusa di corruzione in atti giudiziar… - EnricoGiunta : RT @LaNotiziaTweet: Ai domiciliari l’ex commissario dell'#Ilva di Taranto. #Laghi è accusato di corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta… - ilpost : Enrico Laghi, ex commissario straordinario dell’ILVA di Taranto, è stato arrestato con l’accusa di corruzione in at… - ninda1952 : RT @RaiNews: L'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza #Ilva #Taranto -