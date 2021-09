Ilva, arrestato l'ex commissario Laghi: coinvolto nell'inchiesta sull'ex procuratore di Taranto Capristo (Di lunedì 27 settembre 2021) Il manager, accusato di corruzione in atti giudiziari, è ai domiciliari. Il provvedimento eseguito da polizia e guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza Leggi su repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) Il manager, accusato di corruzione in atti giudiziari, è ai domiciliari. Il provvedimento eseguito da polizia e guardia di finanza'ambito di un'della Procura di Potenza

Advertising

repubblica : Ilva, arrestato l'ex commissario Laghi. E' accusato di corruzione in atti giudiziari - espressonline : Carriera e affari di Enrico Laghi, l’avvocato dappertutto della finanza, arrestato per corruzione nell’indagine sul… - CorriereUmbria : Ilva, arrestato ex commissario Laghi: è accusato di corruzione in atti giudiziari #Ilva #arrestato #Laghi… - MrEfis79 : RT @repubblica: Ilva, arrestato l'ex commissario Laghi. E' accusato di corruzione in atti giudiziari - mbbelluco : RT @askanews_ita: Ex Ilva: arrestato per corruzione l’ex commissario straordinario #Laghi -