Iliad riparte all’attacco | tariffe da €4 | 99 con 40 GB e nuovo passaggio al 5G per tutti gli utenti

(Di lunedì 27 settembre 2021)del mercato con 3 nuove proposte davvero incredibili, ma soprattutto torna la mega offerta a 4,99 euro con 5G incluso. LogoPhoto byIl provider low cost che ha sparigliato le carte in Italia continua la sua campagna aggressiva con queste offerte che si affiancano a quelle già esistenti. La novità è nel fatto che i già clientipossono cambiare in qualsiasi momento l’offerta a 120 GB a 9,99 euro. InfattiVoce propone minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 40 MB di traffico dati, appunto a 4,99 euro. Accanto a questa offerta è presente laGiga 40, che oltre a minuti illimitati, SMS illimitati aggiunge 40 GB di traffico internet mobile, al prezzo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iliad riparte

Computer Magazine

Il d - day per- a tre anni dall'ingresso nel mercato italiano della telefonia mobile dove oggi conta oltre 7,8 milioni di abbonati - è fissato subito dopo l'estate, in anticipo rispetto alla ...Il d - day per- a tre anni dall'ingresso nel mercato italiano della telefonia mobile dove oggi conta oltre 7,8 milioni di abbonati - è fissato subito dopo l'estate, in anticipo rispetto alla ...Vodafone batte Iliad anche nella stagione autunnale. I clienti avranno a loro disposizione queste tariffe sino a 100 Giga internet ...