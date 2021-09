Ilary Blasi, c’è la vendetta di Fabrizio Corona: asfaltata la showgirl (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la polemica al Grande Fratello di 3 anni fa, Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi. La showgirl viene asfaltata dall’ex paparazzo. La conduttrice della trasmissione Mediaset riceve una dura critica (via Screenshot)Sono stati protagonisti di un’accesa lite durante l’edizione del 2018 del Grande Fratello VIP. Questa volta è Fabrizio Corona a riaccendere la tensione con Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi non ha mai digerito il gesto della presentatrice, che durante il programma fece abbassare il volume microfono per impedirgli di replicare. La lite era sorta per una rivelazione fatta da Corona quando la donna era incinta e in procinto di sposarsi. Secondo l’uomo l’attuale ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la polemica al Grande Fratello di 3 anni fa,si vendica di. Lavienedall’ex paparazzo. La conduttrice della trasmissione Mediaset riceve una dura critica (via Screenshot)Sono stati protagonisti di un’accesa lite durante l’edizione del 2018 del Grande Fratello VIP. Questa volta èa riaccendere la tensione con. L’ex re dei paparazzi non ha mai digerito il gesto della presentatrice, che durante il programma fece abbassare il volume microfono per impedirgli di replicare. La lite era sorta per una rivelazione fatta daquando la donna era incinta e in procinto di sposarsi. Secondo l’uomo l’attuale ...

Advertising

m4lditalisiada : RT @shondorhimes: sì lui sarà in giuria per commentare la runway: la notte delle mille Ilary Blasi - shondorhimes : sì lui sarà in giuria per commentare la runway: la notte delle mille Ilary Blasi - VanityFairIt : Il marito di Ilary Blasi continua a rappresentare il modello di bravo ragazzo (uomo, a questo punto), con il suo vi… - peppesava : RT @Ragusanews: La dieta di Ilary Blasi, il menù per essere sempre in forma - Ragusanews : La dieta di Ilary Blasi, il menù per essere sempre in forma -