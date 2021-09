Il vocabolario di Mannarino | «Quel che mi tiene legato alla vita»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 settembre 2021) C’è rabbia, ma c’è anche fiducia e tanta bellezza. Alessandro Mannarino, in arte solo Mannarino, per portare a termine questo album è andato fino in Amazzonia, ma soprattutto dentro sé stesso. A due anni dal concerto al Museo D’Orsay di Parigi, «V» è un disco che parla le lingue del mondo, alla ricerca della sorgente tribale e atavica dell’umanità. «Una parola di senso compiuto non andava bene per questo album, ho preferito un simbolo», spiega il cantautore romano, che sarà in tour nei nei palazzetti italiani nel febbraio 2022, «Mi fido molto di più dell’istinto che del pensiero».