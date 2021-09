Advertising

nuova_venezia : CALCIO / Un punto prezioso per il Venezia che rimonta il Torino e pareggia grazie a un rigore di Aramu - leggoit : Il Venezia ferma il Toro: Aramu risponde a Brekalo - IlmsgitSport : Il Venezia ferma il Toro: Aramu risponde a Brekalo - ilmessaggeroit : Il Venezia ferma il Toro: Aramu risponde a Brekalo - spaziocalcio : #SerieA, l'ex Mattia #Aramu ferma il #Torino: buon pari del #Venezia nel posticipo #VeneziaTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia ferma

Trova il vantaggio meritato grazie all'incursione vincente dell'inesauribile Singo sulla destra, che scodella in mezzo per Brekalo, ma ilnon molla e alza i giri del motore nel finale. La ...- Siancora il Torino: allo Stadio Pierluigi Penzo finisce 1 - 1 contro il. Un altro pareggio, dopo quello beffa contro la Lazio nel finale, per Juric che sale a 8 punti in ...Brekalo ruba il tempo a tutti e supera Maenpaa all'11'. Okereke poi va giù sulla spinta di Djidji. Rigore ed espulsione per il difensore granata. Il penalty assicura un punto prezioso ...E’ un Toro più deciso e consapevole rispetto alla scorsa stagione, rivitalizzato dalla cura Juric, al quarto risultato utile consecutivo e con una classifica intrigante.