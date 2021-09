Il turismo bergamasco è ripartito | crescita costante dei visitatori in città e in provincia

(Di martedì 28 settembre 2021) Bergamo. Sono segnali davvero incoraggianti quelli che vengono dalla situazione delper quel che riguarda l’estate 2021: ladeiine in, con alcuni dati sono già superiori al periodo pre-covid19, una notorietà e una reputazione molto positive sul web, una previsione diulteriore delle prenotazioni entro la fine dell’anno rappresentano alcuni degli elementi più rilevanti dell’analisi svolta da VisitBergamo, in collaborazione con l’agenzia InTwig, nelle scorse settimane. Rispetto al 2020 nei primi 8 mesi di quest’anno si registra un importante incremento sia del numero di arrivi che del numero di presenze, rispettivamente +27,9% e +38,4% rispetto al 2020. Ci vorrà ancora tempo per ...

Su Internet la Bergamasca ha un'immagine molto positiva per come ha superato il periodo dell'emergenza. Grande aumento del turismo all'aria aperta ...