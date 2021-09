Il tronista di UeD cacciato da Maria De Filippi. Scoperto piano per truffare la redazione (Di lunedì 27 settembre 2021) È già bufera nella nuova stagione di Uomini e Donne, iniziata poco meno di un mese fa dove già Gemma Galgani aveva debuttato presentandosi in studio dopo l’intervento di chirurgia plastica al seno e scatenando le polemiche dell’opinionista Tina Cipollari. In una clamorosa anticipazione lanciata dal blog Il vicolo delle news, si parla di una sfuriata di Maria De Filippi contro uno dei nuovi tronisti, accusato di aver contattato una corteggiatrice per vedersi fuori dalle telecamere del dating show di Canale 5, infrangendo quindi il regolamento e di fatto truffando redazione, corteggiatrici e la stessa conduttrice. UeD, Maria De Filippi caccia il tronista Joele “Una nostra talpa – si legge sul blog – ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) È già bufera nella nuova stagione di Uomini e Donne, iniziata poco meno di un mese fa dove già Gemma Galgani aveva debuttato presentandosi in studio dopo l’intervento di chirurgia plastica al seno e scatenando le polemiche dell’opinionista Tina Cipollari. In una clamorosa anticipazione lanciata dal blog Il vicolo delle news, si parla di una sfuriata diDecontro uno dei nuovi tronisti, accusato di aver contattato una corteggiatrice per vedersi fuori dalle telecamere del dating show di Canale 5, infrangendo quindi il regolamento e di fatto truffando, corteggiatrici e la stessa conduttrice. UeD,Decaccia ilJoele “Una nostra talpa – si legge sul blog – ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, ...

