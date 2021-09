Il sindaco Napoli assente al confronto organizzato dalla Rai: lo sconcerto della Barone (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma Elisabetta Barone, candidato sindaco a Salerno. “Lascia interdetti l’assenza di questa mattina di Enzo Napoli al confronto organizzato dalla RAI con tutti i candidati sindaco. Quel posto vuoto è la dimostrazione plastica della considerazione che gli attuali amministratori hanno dei cittadini salernitani, ai quali si ritiene di dare in pasto solo monologhi autocelebrativi. Nella precisa volontà di sottrarsi al confronto c’è tutta la debolezza di chi impedisce agli elettori salernitani di formarsi un’idea dei diversi candidati e dei loro programmi. La politica è fatta di dialogo, di confronto, a volte serrato, di competizione leale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma Elisabetta, candidatoa Salerno. “Lascia interdetti l’assenza di questa mattina di EnzoalRAI con tutti i candidati. Quel posto vuoto è la dimostrazione plasticaconsiderazione che gli attuali amministratori hanno dei cittadini salernitani, ai quali si ritiene di dare in pasto solo monologhi autocelebrativi. Nella precisa volontà di sottrarsi alc’è tutta la debolezza di chi impedisce agli elettori salernitani di formarsi un’idea dei diversi candidati e dei loro programmi. La politica è fatta di dialogo, di, a volte serrato, di competizione leale ...

