Il "sesto senso" degli squali (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli squali hanno diversi sensi per percepire le prede, gli oggetti, gli ostacoli, altri animali, un altro squalo col quale accoppiarsi o aree dove partorire. A differenza dell'essere umano, però, hanno in più un "sesto senso" rappresentato dalle "Ampolle del Lorenzini", le quali sono in grado di percepire in acqua i campi elettrici e magnetici. Ogni senso negli squali ha un'importanza sempre maggiore durante la fase di avvicinamento a ciò che percepiscono: prima sentono l'odore, poi avvertono le vibrazioni in acqua e i suoni, poi visualizzano e, infine, percepiscono i campi elettrici o magnetici. -Odore: gli squali utilizzano gli odori per individuare le prede, un compagno col quale riprodursi, aree di caccia o di parto. Le narici sono gli organi che vengono utilizzati per percepire ...

