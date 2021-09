Il rospo della Maresana finisce sotto osservazione (Di lunedì 27 settembre 2021) Una stazione sperimentale sulla Maresana, nel territorio di Ponteranica, adibita per lo studio e la conservazione di un anfibio autoctono a rischio. Il progetto è stato approvato dalla Giunta di Regione Lombardia. È stato inoltre definito lo schema di accordo di collaborazione col Parco dei Colli di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 settembre 2021) Una stazione sperimentale sulla, nel territorio di Ponteranica, adibita per lo studio e la conservazione di un anfibio autoctono a rischio. Il progetto è stato approvato dalla Giunta di Regione Lombardia. È stato inoltre definito lo schema di accordo di collaborazione col Parco dei Colli di Bergamo.

Il rospo della Maresana finisce sotto osservazione L'Eco di Bergamo Il rospo della Maresana finisce sotto osservazione Una stazione sperimentale sulla Maresana, nel territorio di Ponteranica, adibita per lo studio e la conservazione di un anfibio autoctono a rischio. Il progetto è stato approvato dalla Giunta di Regio ...

