Il ritorno di Striscia la notizia con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 settembre 2021) E’ una nuova coppia quella che si presenta sul bancone dila. E’ una coppia inedita che deve conquistare il pubblico di Canale 5 dopo una stagione non troppo brillante, dal punto di vista degli ascolti, per il TG satirico di Canale 5. Riusciranno i due attori scelti per questa missione, a portare a casa il risultato? Amadeus non perde colpi e neppure punti di share e battere I soliti ignoti non sarà affatto semplice. Parre oggi, lunedì 27 settembre,la, stagione numero 34, ed è tutta nuova. Il rinnovamento passa per i volti di: un’alchimia travolgente per questa coppia per niente ovvia, che debutta dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. E poi le Veline, entrambe ...