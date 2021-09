Il Regno Unito offre 6 mesi di banda larga gratis a chi è in cerca di lavoro (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel Regno Unito 6 mesi di banda larga gratuita per chi è in cerca di lavoro. È questo il cuore di un programma nazionale, lanciato dalla compagnia di telecomunicazioni TalkTalk e dal Dipartimento del lavoro britannico. Come riporta il Guardian, il programma potrebbe dare un aiuto a superare le barriere della esclusione digitale, visto che la crisi pandemica ha reso più difficile per molti, l’accesso al sostegno e alla formazione. Ci sarà a disposizione la banda larga di “alta qualità” per sei mesi: per i destinatari nessun abbonamento, ma un voucher. Il costo mensile di solito è 23 sterline (26 euro circa). Al termine dei 6 mesi gratuiti, gli utenti potranno decidere se proseguire ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Neldigratuita per chi è indi. È questo il cuore di un programma nazionale, lanciato dalla compagnia di telecomunicazioni TalkTalk e dal Dipartimento delbritannico. Come riporta il Guardian, il programma potrebbe dare un aiuto a superare le barriere della esclusione digitale, visto che la crisi pandemica ha reso più difficile per molti, l’accesso al sostegno e alla formazione. Ci sarà a disposizione ladi “alta qualità” per sei: per i destinatari nessun abbonamento, ma un voucher. Il costo mensile di solito è 23 sterline (26 euro circa). Al termine dei 6gratuiti, gli utenti potranno decidere se proseguire ...

Advertising

Tg3web : Londra e il Regno Unito stanno vivendo una crisi impensabile fino al momento in cui la Brexit è entrata in vigore.… - SkyTG24 : Brexit, nel Regno Unito verranno concessi oltre 10mila visti per carenza di manodopera - disinformatico : Per quelli che dicono che nel Regno Unito va tutto benissimo (grazie a @quinta per la segnalazione) - andreatamponi : @chiccotesta @OGiannino Nell'era dei social le democrazie vanno in frantumi e si affermano le autocrazie inevitabil… - fabiotempoMi : RT @ItalicaTestudo: Grazie alla #Brexit, nel Regno Unito si sta verificando una temporanea carenza di manodopera che nel medio-lungo termin… -