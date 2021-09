Il primo antipasto di Sarrismo

(Di lunedì 27 settembre 2021) E’ della Lazio il derby di Roma, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. E’ stata una partita bellissima, intensa e con continui ribaltoni, le squadre hanno dimostrato di essere in grado di lottare per le zone altissime della classifica e, almeno, giocarsi la qualificazione in Champions League. L’avvio di gara è stato tutto di marca biancoceleste, la squadra di Maurizio Sarri si è trovata subito in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Milinkovic-Savic e Pedro. La reazione della compagine di Mourinho è arrivata alla scadere deltempo con un colpo di testa di Ibanez. Nella ripresa il gol di Felipe Anderson, la rete che ha chiuso la gara è arrivata con Veretout su calcio di rigore, il forcing finale non ha portato i frutti per la squadra giallorossa. IlFoto di Riccardo Antimiani / AnsaL’avvio di stagione della ...

