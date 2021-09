Il presidente del Consiglio Mario Draghi accoglie le Nazionali di volley: “Non ricordo un anno così straordinario!” (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci si stanca mai. Vincere è qualcosa che regala felicità e questo è un anno senza dubbio all’insegna delle soddisfazioni per lo sport italiano. Difficile ricordare qualcosa di paragonabile nel passato. Un aspetto che ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi che negli ultimi mesi, come anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, ha dovuto dedicarsi all’accoglienza degli sportivi vittoriosi a Palazzo Chigi. Oggi c’è stato il tributo doveroso alle squadre azzurre del volley, capaci di vincere gli Europei maschile e femminile nella stessa edizione. Un qualcosa di storico. “A voi va il ringraziamento del Governo e dello staff di Palazzo Chigi: la pallavolo italiana è di nuovo campione d’Europa, per la settima ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci si stanca mai. Vincere è qualcosa che regala felicità e questo è unsenza dubbio all’insegna delle soddisfazioni per lo sport italiano. Difficile ricordare qualcosa di paragonabile nel passato. Un aspetto che ha sottolineato ildelche negli ultimi mesi, come anche ildella Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, ha dovuto dedicarsi all’nza degli sportivi vittoriosi a Palazzo Chigi. Oggi c’è stato il tributo doveroso alle squadre azzurre del, capaci di vincere gli Europei maschile e femminile nella stessa edizione. Un qualcosa di storico. “A voi va il ringraziamento del Governo e dello staff di Palazzo Chigi: la pallavolo italiana è di nuovo campione d’Europa, per la settima ...

