Il presidente Biden riceve la terza dose: 'È sicuro ed efficace'. L'iniezione in diretta tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente americano Joe Biden si è sottoposto alla terza dose del vaccino anti Covid di Pfizer. Lo ha fatto in diretta televisiva, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo: 'Anche se non ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilamericano Joesi è sottoposto alladel vaccino anti Covid di Pfizer. Lo ha fatto intelevisiva, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo: 'Anche se non ...

Advertising

Adnkronos : Il presidente Usa #Biden lancia l’allarme: “Prepariamoci ad affrontare un’altra pandemia”. - RaiNews : 'Anche se non sembra, io ho superato da tempo i 65 anni per questo faccio il richiamo', ha detto il presidente Usa… - Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - leggoit : Il presidente Biden riceve la terza dose: «È sicuro ed efficace». L'iniezione in diretta tv FOTO - MrEfis79 : Il Presidente degli Stati Uniti, Joe #Biden, riceve la sua terza dose del vaccino pfizer contro il #covid19. -