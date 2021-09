Il premier olandese Rutte a rischio rapimento, i sospetti degli 007: sotto scorta dopo 11 anni senza protezione (Di lunedì 27 settembre 2021) I servizi segreti olandesi hanno deciso di mettere sotto protezione il premier Mark Rutte perché finito nel mirino di organizzazioni criminali che volevano rapirlo. Secondo l’indiscrezione rivelata dal quotidiano De Telegraaf, gli 007 olandesi avevano scoperto vicino casa di Rutte dei cosiddetti «spotter». Si tratta di membri delle bande criminali che facevano appostamenti sistematici per registrare le abitudini del premier e ogni tipo di informazione utile, così da prepararsi per un attacco o anche un rapimento. Finora Rutte aveva sempre scelto di vivere con discrezione i suoi spostamenti da casa al palazzo del governo. Da 11 anni ha sempre utilizzato la bicicletta per i suoi spostamenti e non ha mai goduto di una ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) I servizi segreti olandesi hanno deciso di mettereilMarkperché finito nel mirino di organizzazioni criminali che volevano rapirlo. Secondo l’indiscrezione rivelata dal quotidiano De Telegraaf, gli 007 olandesi avevano scoperto vicino casa didei cosiddetti «spotter». Si tratta di membri delle bande criminali che facevano appostamenti sistematici per registrare le abitudini dele ogni tipo di informazione utile, così da prepararsi per un attacco o anche un. Finoraaveva sempre scelto di vivere con discrezione i suoi spostamenti da casa al palazzo del governo. Da 11ha sempre utilizzato la bicicletta per i suoi spostamenti e non ha mai goduto di una ...

