Il paradosso della cultura contemporanea

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al giorno d’oggi, il fatto che più salta agli occhi è che la nozione di persona sta gradualmente cedendo il passo a quella di individuo. Ricordiamo qui alcuni fatti ben noti: la persona è un essere concreto, un essere di relazioni, con un genere, una storia, una lingua, varie appartenenze. L’individuo invece, come indica chiaramente il suo nome, è il risultato di una serie di divisioni che tagliano il tessuto concreto dell’essere umano. E’ il risultato finale di questi tagli di forbice: l’indivisibile, se vogliamo parlare latino, o l’atomo, se preferiamo il greco. Come tale, si suppone che l’individuo non solo sia in grado di esistere benissimo in maniera autonoma, ma che sia proprio questa capacità a definirlo. Due poteri stanno spingendo con forza in direzione di una sostituzionepersona con l’individuo: lo Stato e il mercato. Entrambi, in base alla loro ...