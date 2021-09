Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre (Di lunedì 27 settembre 2021) Il paradiso delle signore, tornato a fare compagnia con stabilità agli affezionati spettatori, continua a svelare le sue vicende con la continuazione della sesta stagione. La soap di Rai1 continua con la sua consueta fascia pomeridiana in onda da lunedì 27 settembre 2021, a partire come sempre dalle ore 15:55, fino a venerdì 1 ottobre 2021. Ecco le anticipazioni della nuova settimana di puntate della fiction che metteranno al centro dell’attenzione l’arrivo di una nuova stilista per il magazzino. Il paradiso delle signore: le anticipazioni Continuano le vicende della soap per la gioia dei suoi tanti appassionati. Il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Il, tornato a fare compagnia con stabilità agli affezionati spettatori, continua a svelare le sue vicende con la continuazione della sesta stagione. La soap di Rai1 continua con la sua consueta fascia pomeridiana in onda da272021, a partire come sempre dalle ore 15:55, fino a2021. Ecco ledella nuova settimana didella fiction che metteranno al centro dell’attenzione l’arrivo di una nuova stilista per il magazzino. Il: leContinuano le vicende della soap per la gioia dei suoi tanti appassionati. Il ...

Advertising

rspinazze : RT @catenaaurea66: #26settembre La Devozione delle Tre Ave Maria, rivelata dalla Vergine a Santa Matilda di Hackeborn. Avvia al Paradiso d… - infoitcultura : Il Paradiso delle signore, anticipazioni all'8 ottobre: Gloria in fuga da Ezio - infoitcultura : Il Paradiso delle signore, trame al 1° ottobre: Gloria va via, Anna in pericolo - infoitcultura : Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi: “Parallelismo tra Umberto e me” - infoitcultura : Qui appena 13enne, oggi una delle star de Il Paradiso delle Signore: l’avete riconosciuta -