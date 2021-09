Il pallone racconta – Il Napoli vola | derby alla Lazio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Per la rubrica “Il”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta la sesta giornata di Serie A. fz/glb/gtr/red su Il Corriere della Città.

