Il Ministro Carfagna con il candidato a sindaco Sarno | “Ballottaggio raggiungibile” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Aspetta con pazienza ildi Salerno, per Forza Italia e di un’ampia coalizione di centro destra, Michele, la Ministra del Sud Mara, che con al fianco il fido Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e con il coordinatore provinciale Enzo Fasano viene per la prima volta a sostenere apertamente. “Non potevo non essere qui al vostro fianco in una battaglia difficile – ha detto la– quando si parla di Salerno capisco dalle loro riflessioni dei miei interlocutori che vedono Salerno come la Bulgaria dei comunisti o l’Egitto dei Faraoni, ma pure quei regimi sono cambiati e sono caduti e anche qui a Salerno quel plebiscito granitico si è sfaldato ed è possibile conquistare il ...