Il meme della bambina schifata, venduto come NFT, vale 76 mila dollari (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutti la conoscono e tutti, almeno una volta, si sono trovati in una situazione che gliel’ha ricordato. Il meme bambina schifata è diventato un NFT ed è stato venduto per ben 76 mila dollari (per la precisione 6.377,50 dollari). La bambina protagonista si chiama Chloe Clem e la fotografia è stata scattata otto anni fa, quando la piccola aveva due anni. come molti altri meme diventati famosi negli anni e riconoscibili dalla maggioranza delle persone che stanno sui social – ad esempio il video di Charlie bit my finger -, anche Side Eyeing Chloe è stato venduto per parecchie decine di migliaia di dollari che sono finiti nelle tasche della famiglia della ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutti la conoscono e tutti, almeno una volta, si sono trovati in una situazione che gliel’ha ricordato. Ilè diventato un NFT ed è statoper ben 76(per la precisione 6.377,50). Laprotagonista si chiama Chloe Clem e la fotografia è stata scattata otto anni fa, quando la piccola aveva due anni.molti altridiventati famosi negli anni e riconoscibili dalla maggioranza delle persone che stanno sui social – ad esempio il video di Charlie bit my finger -, anche Side Eyeing Chloe è statoper parecchie decine di migliaia diche sono finiti nelle taschefamiglia...

