Il Mattino Football Team live dalle 14 tra il primo posto e l' Europa League

Inter al primo posto per il bis scudetto, Napoli secondo e Milan ai piedi del podio. Questa la previsione nell'ultimo studio del CiesObservatory , che ha messo al primo posto i nerazzurri di Simone Inzaghi nelle proiezioni di questo campionato. L'analisi è stata condotta seguendo diversi fattori: sicuramente il livello di ...È di nuovo tempo di campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. IlTeam scende in campo per giocare Udinese - Napoli in questo lunedì di campionato, che presenterà il primo monday night a Insigne e compagni. Claudia Mercurio torna a guidare la ...PADOVA Seconda giornata per i campionati dilettantistici. Tutti in campo dalle 15 alle 15:30. L’unica partita rinviata è quella tra Fiessese e Solesinese (Prima Categoria, Girone E), che si giocherà i ...Salvatore Aronica incensa Luciano Spalletti ed il suo lavoro finora svolto sulla panchina del Napoli. Tanto l'entusiasmo per la piazza partenopea, a patto di mantenere i piedi ben saldi quando la post ...