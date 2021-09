Il maltempo fa danni a Civitavecchia e Santa Marinella: intervengono i pompieri (Di lunedì 27 settembre 2021) Civitavecchia e Santa Marinella – Dalle ore 09:00 alle 13:00 circa di oggi lunedì 27 settembre, i Vigili del Fuoco a causa condizioni meteo avverse, hanno effettuato decine d’interventi di soccorso fra i comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, per cornicioni, intonaci, alberi, pali pericolanti, verifiche strutture. Alle ore 11:00 circa, presso il comune di Santa Marinella in via Valdambrini, un Ape car incastratosi con la ruota anteriore in un tombino scoperchiato dalle intense precipitazioni, si è ribaltato su un fianco. Il conducente, un settantenne residente in Santa Marinella, era rimasto incastrato al suo interno ed in pericolo a causa del livello crescente delle acque piovane al momento su quel tratto di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021)– Dalle ore 09:00 alle 13:00 circa di oggi lunedì 27 settembre, i Vigili del Fuoco a causa condizioni meteo avverse, hanno effettuato decine d’interventi di soccorso fra i comuni di, per cornicioni, intonaci, alberi, pali pericolanti, verifiche strutture. Alle ore 11:00 circa, presso il comune diin via Valdambrini, un Ape car incastratosi con la ruota anteriore in un tombino scoperchiato dalle intense precipitazioni, si è ribaltato su un fianco. Il conducente, un settantenne residente in, era rimasto incastrato al suo interno ed in pericolo a causa del livello crescente delle acque piovane al momento su quel tratto di ...

Advertising

RaiNews : Forti piogge e temporali stanno interessando parte delle zone del centro. Dalle Marche, all'Abruzzo, passando per i… - SkyTG24 : Maltempo Toscana, nel Casentino tromba d’aria “scoperchia tutto”: paesi senza elettricità - Adnkronos : #Maltempo in #Toscana, ingenti danni nel Fiorentino: feriti e sfollati. - Ravenna24ore : Maltempo. Campi allagati e danni ingenti a vigneti e frutteti in Bassa Romagna e nel Ravennate - infoitinterno : Maltempo, la conta dei danni a Bivigliano -