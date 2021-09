Il M5S mette “in mostra” ai Musei Capitolini il futuro di Ostia (Di lunedì 27 settembre 2021) Ostia – “Roma, l’eternità nel futuro” è il titolo della mostra gratuita allestita ai Musei Capitolini e che racconta come la sindaca Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle immaginano la città nei prossimi dieci anni, dai progetti realizzati a quelli ancora in cantiere. E fra i sette distretti in cui l’esposizione suddivide idealmente la Capitale c’è anche quello che racchiude il suo mare: il “Sea District”. “Roma è una città straordinaria, anche grazie al suo meraviglioso litorale”, commenta Alessandro Ieva, vicepresidente uscente e candidato alla presidenza del Municipio X. “Abbiamo fatto moltissimo: dalla riqualificazione dello skate park (leggi qui) dopo l’incendio del 2014 alla meravigliosa pista ciclabile sul lungomare di Ostia (leggi qui). Per non parlare – sottolinea – della ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021)– “Roma, l’eternità nel” è il titolo dellagratuita allestita aie che racconta come la sindaca Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle immaginano la città nei prossimi dieci anni, dai progetti realizzati a quelli ancora in cantiere. E fra i sette distretti in cui l’esposizione suddivide idealmente la Capitale c’è anche quello che racchiude il suo mare: il “Sea District”. “Roma è una città straordinaria, anche grazie al suo meraviglioso litorale”, commenta Alessandro Ieva, vicepresidente uscente e candidato alla presidenza del Municipio X. “Abbiamo fatto moltissimo: dalla riqualificazione dello skate park (leggi qui) dopo l’incendio del 2014 alla meravigliosa pista ciclabile sul lungomare di(leggi qui). Per non parlare – sottolinea – della ...

Chi è Virginia Raggi, candidata M5S alle elezioni amministrative Roma 2021 Sindaca uscente, Virginia Raggi è la candidata del M5S alle elezioni amministrative di Roma in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. La Raggi, primo sindaco donna della Capitale, oltre che dal ...

