“Il legame con il Milan non ha scadenze”: le ultime sul rinnovo! (Di lunedì 27 settembre 2021) Ha parlato oggi in conferenza stampa l’allenatore del Milan, Stefano Pioli in vista della delicatissima sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Fra le diverse domande che gli son state poste, in particolar modo una ha riguardato il suo rinnovo con il Milan, il quale stenta ad arrivare. Pioli, come ricordiamo, è a scadenza di contratto: terminerebbe a fine stagione. Pioli, il Milan e il rinnovo: le ultime! Queste le parole del tecnico ex Lazio: “Nella mia testa il rapporto che ho creato col club e con i miei giocatori e con l’ambiente Milan non ha scadenza. Abbiamo le stesse motivazioni e ambizioni di ottenere il massimo da ogni stagione, poi pensiamo alla partita di domani che è molto difficile e che è molto importante.“ È uno Stefano Pioli che non ha certezze sul suo futuro al ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Ha parlato oggi in conferenza stampa l’allenatore del, Stefano Pioli in vista della delicatissima sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Fra le diverse domande che gli son state poste, in particolar modo una ha riguardato il suo rinnovo con il, il quale stenta ad arrivare. Pioli, come ricordiamo, è a scadenza di contratto: terminerebbe a fine stagione. Pioli, ile il rinnovo: le! Queste le parole del tecnico ex Lazio: “Nella mia testa il rapporto che ho creato col club e con i miei giocatori e con l’ambientenon ha scadenza. Abbiamo le stesse motivazioni e ambizioni di ottenere il massimo da ogni stagione, poi pensiamo alla partita di domani che è molto difficile e che è molto importante.“ È uno Stefano Pioli che non ha certezze sul suo futuro al ...

