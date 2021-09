Il grande equivoco di una sinistra illiberale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si direbbe il piùche non c’è mai stato. Il settimanale liberista britannico The Economist ha pubblicato questo mese un pezzo di copertina dove mette accoratamente in guardia contro il pericolo di una, definendo il bolscevismo come un tumore e descrivendo l’ultimo quarto di millennio come 250 anni di Paradiso portato in Terra grazie al liberalismo. L’editoriale dà l’altolà, quasi in modalità chiamata alle armi, all’assedio di presunti socialismi alle porte che metterebbero a repentaglio la quiete dell’Eden globale odierno, condannando senza appello persino l’apertura, oltreoceano, da parte del Democratic Party alla nuova ala più progressista, radicale, rappresentata dai Sanders e Ocasio-Cortez, ignorando o fingendo di non cogliere che non s’è comunque trattato d’una gentile ...

Si direbbe il più grande equivoco che non c'è mai stato. Il settimanale liberista britannico The Economist ha pubblicato questo mese un pezzo di copertina dove mette accoratamente in guardia contro il pericolo di una ...