Il giustiziere della notte, PresaDiretta o Cuori ribelli? La tv del 27 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 27 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vuoto”: la scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo – su un’intuizione? È di questo parere la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Martini, una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra. Intanto, la rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno a Laura Piras… Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “PresaDiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro. Su Canale5 alle 21.20 ci ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 27su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vuoto”: la scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo – su un’intuizione? È di questo parere la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Martini, una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra. Intanto, la rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno a Laura Piras… Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro. Su Canale5 alle 21.20 ci ...

