Il gestaccio di Zaniolo dopo la sconfitta nel derby Roma-Lazio – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’emittente radiofonicana Retesport ha pubblicato su Twitter unche mostra undel giocatore dell’A.S.Niccolòall’indirizzo dei tifosi lazialiilperso dai giallorossi per 3 a 2. Il gesto è stato immortalato dalla tribuna Monte Mario. Il giocatore rischia la squalifica. La partita ha visto laandare in vantaggio al 10? con un gol di Milinkovic-Savic su assist di Felipe Anderson e buco clamoroso dei centrali difensivi della. Nove minutiil raddoppio, con l’ex Pedro che ha inventato un ‘piattone’ al termine di un contropiede su cui lasi fa trovare impreparata, e ancora in protesta per la caduta proprio diin area ...