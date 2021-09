Il ds del Borussia Dortmund: “Haaland è intrigato dal Real Madrid. Raiola? Non è corretto dire che pensa solo ai soldi” (Di lunedì 27 settembre 2021) Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Erling Haaland durante Doppelpass, programma in onda sull’emittente tedesca Sport1. Haaland è una persona molto indipendente. A un certo punto giocherà per uno dei migliori club al mondo, anche se lo sta già facendo qui. Sono consapevole però che il Real Madrid lo intriga. La scelta è tutta di Erling. Con Mino Raiola ho un buon rapporto ma non è corretto credere che pensi soltanto ai soldi, tiene anche a cosa sia meglio per il giocatore. Quindi la chiave è tutta in Haaland. Non provo né ottimismo né pessimismo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) Hans-Joachim Watzke,ttore generale del, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Erlingdurante Doppelpass, programma in onda sull’emittente tedesca Sport1.è una persona molto indipendente. A un certo punto giocherà per uno dei migliori club al mondo, anche se lo sta già facendo qui. Sono consapevole però che illo intriga. La scelta è tutta di Erling. Con Minoho un buon rapporto ma non ècredere che pensi soltanto ai, tiene anche a cosa sia meglio per il giocatore. Quindi la chiave è tutta in. Non provo né ottimismo né pessimismo. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Hans-Joachim Watzke sul futuro del norvegese: 'Non sono né ottimista né pessimista, la scelta in ogni caso sarà tut… - gilnar76 : Haaland Juve, l’ad del Borussia tuona: «Non dobbiamo cederlo per forza» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Haaland Juve, l'ad del Borussia tuona: «Non dobbiamo cederlo per forza» - - sportli26181512 : #Governance #Notizie I tifosi protestano: il Dortmund modifica ancora la maglia: Torna a farsi sentire la voce dei… - EltonLastStarr : Quindi Vidal che gioca 60 minuti perfetti poi causa il rigore del Borussia: bidone di merda DiMarco entra bene e g… -