Il controesodo in ufficio | il complicato calendario del governo e la ripresa dei travel job

(Di lunedì 27 settembre 2021)Chi torna e chi no Sei mesi fa, un collega di Elaine Godfrey, giornalista dell’Atlantic, le ha chiesto di indovinare quanti americani stessero ancora lavorando da casa. Lei rispose: il 40%. Si sbagliava, e non di poco. A marzo 2021, solo il 21% degli americani stava ancora lavorando a distanza. L’altro 79% usciva di casa ogni giorno. Si tratta, spiega la giornalista, di un pregiudizio degli smart worker, spesso a più alto reddito e più qualificati. In pratica, chi lavora da remoto tende a sovrastimare i numeri, pensando che molte altre persone siano nella stessa situazione, dimenticando quelli a cui per lavorare non basta certo accedere a una call di Zoom. Negli Stati Uniti, in realtà, molte grandi aziende stanno rimandando il ritorno in. Ma in tanti stanno anche rientrando. La società immobiliare Avison Young ha creato ...