Il cielo si schiarisce | ma non durerà molto

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la giornata decisamente grigia di domenica vediamo come inizia la settimana con il bollettno del Centro Meteo Lombardo curato da Massimo Mazzoleni. ANALISI GENERALE L’indebolimento dell’anticiclone presente sull’Italia e sui Balcani ha favorito il transito di un sistema nuvoloso, che ha dato luogo a un intervallo perturbato sulla conca Padano-alpina. Con lunedì si avrà un temporaneo miglioramento in attesa di un nuovo sistema perturbato, che il flusso umido ocanico piloterà verso il Nord Italia entro martedì sera. Lunedì 27 settembre 2021 Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su bassa Padana dal Milanese al Mantovano irregolarmente nuvoloso con estesi annuvolamenti stratiformi o nebbie fino all’alba, mentre su fascia pedemontana, Oltrepò Pavese, Prealpi e Valtellina in parte nuvoloso con netta prevalenza delle schiarite sugli addensamenti cumuliformi: di notte rare pioviggini al ...

